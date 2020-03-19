Ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen kadın ifade için emniyete çağrıldı
GÖSTERİ sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen Pınar Fidan, ifade için, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.
19.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:55
GÖSTERİ sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullanan komedyen Pınar Fidan, ifade için, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı.
- İstanbul
Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan'ın avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade vereceği öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA