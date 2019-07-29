"Ayrımcılığa Karşı Sivil Toplum ve Yerel Medya İşbirliği" eğitimi

Giresun'da, Ordu Kadını Güçlendirme Derneği, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu Barosu tarafından yürütülen "Ayrımcılığa Karşı Sivil Toplum ve Yerel Medya İşbirliği" projesi kapsamında eğitim toplantısı yapıldı.

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği binasında yapılan toplantıda konuşan dernek başkanı Mihriban Yuva, insan haklarına saygının geliştirilmesi, ayrımcılığın önüne geçilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliliği kavramının geliştirilmesi amacıyla Ordu ve Giresun'da projenin uygulandığını söyledi.

Geçtiğimiz nisan ayında başlayan projenin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Yuva, çalışmalarının Türkiye İsveç Konsolosluğu tarafından desteklendiğini belirtti.

Yuva, Ordu ve Giresun'da altı çalıştay düzenleneceği, bunların sonuncunda da "Yerel Medya Cinsiyet Eşitliği Sözleşmesi" ve "Yerel Medya Çocuk Koruma Politikası"nın oluşturulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA