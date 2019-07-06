Ayrım Duvarı'nın tecrit ettiği Filistinli aile hapis hayatı yaşıyor (1)

KAYS EBU SEMRA - "İsrail'in Utanç Duvarı" olarak da isimlendirilen Ayrım Duvarı, Filistinli Hacacla ailesinin yaşadığı bölgeyi adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü.

Kudüs'e tepeden bakan bir noktada oturan Filistinli aile, 1967'den bu yana işgal altındaki topraklarda tel örgüler arasında hayatına devam ediyor.

İsrail'in 10-15 metre uzağına kurduğu sınırlarla çevrelenmiş evde yaşayan aile, kendilerini Batı Şeria'nın güneyindeki köyleri El-Velce'den ayıran "Ayrım (Utanç) Duvarı" nedeniyle hapis hayatı yaşıyor. Tel Aviv yönetiminin 2002'de inşasına başladığı Ayrım Duvarı, ailenin Kudüs'e ulaşımını engellemesinin yanı sıra sosyal alanlarındaki en basit hareketlerini bile kısıtlıyor.

1967'den bu yana güvenlik, göç ve yeni yaşam alanı oluşturma gibi zorluklara maruz kalan Filistinli aile, işgalin her geçen gün artan etkisi nedeniyle gittikçe daralan bir girdapta nefes almaya çalışıyor.

Geçen yıl tünele elektronik bir kapı yerleştiren İsrail yönetimi, aileye kapıyı açıp kapatabileceği bir kumanda verdi ve burayı izleyebileceği kameralar yerleştirdi.

İsrail tarafı ayrıca aileyi ziyaret etmek isteyenlerin kendilerinden izin almadan bu kapıyı kullanmasını yasakladı.

"Kimse bizi ziyaret etmiyor"

İçinde bulundukları zor koşulları AA muhabirine anlatan Ömer Hacacla, İsrail'in, tarihi Filistin topraklarını 14 Mayıs 1948'de işgal etmesinin ardından 1,4 milyon Filistinliden yaklaşık 800 binini şehir ve köylerinden göçe zorladığı, 675 köy ve kasabanın yok edilerek binlerce Filistinlinin öldürüldüğü ve "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak andıkları olayı anımsattı.

Kaynak: AA