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Fevzi Çakmak Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Genç, Güncel

Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu

Gaziosmanpaşa'da bir genç kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına kurşun yağdırdı.

22.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:35
Ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu

Gaziosmanpaşa'da bir genç kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi B.G.'nin (22) peşini bırakmayan C.A. isimli adam, genç kadının çalıştığı iş yerine gitti. Akşam genç kadının çalıştığı marketin önünde bekleyen C.A., ayrılma konusunda tartışma yaşadığı B.G.'ye silahla kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan ve durumu kritik olan genç kadının yaşam mücadelesi ise sürüyor.

"İŞ ÇIKIŞI SİLAHLI SALDIRIYLA UĞRADI"

Genç kadının çalıştığı marketin müdürü ve görgü tanığı Uğur Hazar o anları anlatarak, "Personelimiz iş çıkışı sırasında bir silahlı saldırıyla uğradı. Kendisi işten çıkarken uzun süre kendisini bekleyen kişi tarafından üç el silahla ateş edilerek vuruldu. Kendisi şu anda yoğun bakımda üç dört saat ameliyata kaldı. Durumu hakkında net bilgi alamıyoruz. 48 saat boyunca yoğun bakımda kalacağı söyleniliyor. Şahsın yakalandığı söyleniliyor ama detaylı bilgi bilmiyoruz. Umarım gereken cezayı alır. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.

AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRAN SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Sevgilisi kendisinden ayrılmak isteyince dehşet saçan C.A. isimli saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli C.A., yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ PAYLAŞIM

Ayrılığı hazmedemeyip kız arkadaşına kurşun yağdıran C.A.'nın sosyal medya ilginç bir paylaşım yaptığı görüldü. C.A.'nın hesabından yaptığı "İnsanın en büyük ihaneti sevilmediğini bile bile bir yüreğe tutunmaktır" paylaşımı dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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