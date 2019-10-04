Ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

04.10.2019 11:18

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayrılmak isteyen kız arkadaşını sokakta bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, yakalandı.

Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K'yi (33) 10 yerinden bıçaklayan İ.H.Ş. (50), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı İ.H.Ş, emniyete götürüldü.

İddiaya göre, dün, İ.H.Ş, Fatih Mahallesi Coşkunsu Sokak'ta kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı S.K. (33) ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda İ.H.Ş, yanında bulunan bıçakla S.K'yi 10 yerinden bıçaklamıştı. İ.H.Ş, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de darbetmişti.

S.K, ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, darbedilen kişi de hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi için emniyete götürülmüştü.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA