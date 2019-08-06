Ayrılmak istediği eşini intihardan vazgeçirdi

06.08.2019 22:06

Samsun'da eşinin ayrılmak istediği bir şahıs, köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Ekiplerin saatler süren ikna çabasına cevap vermeyen şahıs olay yerine gelen eşinin iknası üzerine çıktığı köprüden aşağıya indi.

Olay, Bafra ilçesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün eşiyle tartışmasının ardından eşinin ayrılmak istediğini söylediği Kahraman K. akşam üzeri ilçede bulunan ve restorasyonu devam eden Çetinkaya Köprüsü'ne çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprü üzerine çıkan Kahraman K. kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere eşinin ve çocuklarının gelmemesi durumunda kendisini köprüden aşağıya atacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler şahsın eşiyle iletişime geçti. Daha sonra Kahraman K., olay yerine gelen eşinin iknası üzerine çıktığı köprüden aşağıya indi. - SAMSUN

Kaynak: İHA