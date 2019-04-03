Ayrılmak İstediği Erkek Arkadaşı Otel Odasında Pompalı Tüfekle Öldürdü (2)
JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu.
JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde restoran işleten Hamide Gezer'i (37), kendisinden ayrılmak istediği için öldürüp kaçan Ceyhan Ö.'nün yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Özel ekip, takip sonucu Ceyhan Ö.'yü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısının, Ödemiş'e getirileceği belirtildi.
Taylan YILDIRIM/İZMİR,
Kaynak: DHA