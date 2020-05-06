Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in Sokotra adasına takviye güç gönderdi
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Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in Sokotra adasına takviye güç gönderdi

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, Yemen'in Sokotra adasına takviye güç gönderdi
06.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:42

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ele geçirmeye çalıştığı Sokotra Adası'na milis desteği gönderdi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ele geçirmeye çalıştığı Sokotra Adası'na milis desteği gönderdi.

AA'nın Sokotra'daki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, GKK ülkenin güneydoğusundaki Sokotra'ya deniz üzerinden takviye güç yolladı.

Sokotra'ya ulaşan söz konusu güçlerin Yemen hükümetine isyan ederek GGK'ya bağlanan 1. Deniz Piyade Tugayı saflarına katıldığı ifade edildi.

Sevkiyatın, bir hafta içinde adanın merkezi Hadibu'ya düzenlenen iki saldırının başarısız olmasının ardından kenti ele geçirmek için üçüncü bir saldırı başlatmak amacıyla gerçekleştirildiği öngörülüyor.

GGK yanlıları, dün Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan Sokotra'nın merkezi Hadibu'da valilik binasına düzenlediği baskınla Yemen bayrağını indirmiş ancak hükümet güçleri kısa süre içinde müdahale ederek binayı geri almıştı.

GGK milisleri, 30 Nisan'da da Sokotra'yı ele geçirmek için hükümet güçleriyle çatışmıştı.

GGK'nın sözde özerklik ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti. Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile konsey arasında 6 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nın elinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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