Ayrılık kısa sürdü
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Ayrılık kısa sürdü

Ayrılık kısa sürdü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrılığı kısa sürdü. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı.  İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Mohammed Alsaloussi'nin hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarının ardından ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı, ayrılığa daha fazla dayanamayarak sevgilisiyle yeniden barıştı.

Subaşı'nın paylaştığı son video'sunda Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği yüzüğü yeniden parmağına takması dikkat çekti.

Subaşı ile Alsaloussi İbiza'da arkadaş grubuyla teknede bir araya geldi. Arkadaş grubuyla yemek yedikleri masada yan yana oturdukları görüldü.

Son günlerdeki paylaşımlarından yüzü asık olduğu görülen Subaş'nın sevgilisi ile yeniden buluşmasından sonra neşeli hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayrılık kısa sürdü
Ayrılık kısa sürdü
Ayrılık kısa sürdü
Ayrılık kısa sürdü
Ayrılık kısa sürdü

Kaynak: Snob Magazin

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