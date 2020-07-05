Ayrıldığı sevgilisinin evini yaktığı iddiası
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Ayrıldığı sevgilisinin evini yaktığı iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:13

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kalkım Çevreyolu'nda bulunan bir apartmanın 11. katında Özlem Şimşek'e (26) ait dairede yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere, 4 arazöz ve bir merdivenli itfaiye aracıyla müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışması sırasında çevre yolunda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kullanılamaz hale gelen dairenin sahibi Özlem Şimşek, yangını eski erkek arkadaşının çıkardığını iddia etti.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ay önce ayrıldığı ve uzaklaştırma kararı olan Eyüp Y, tarafından dairesinin ateşe verildiğini ileri sürdü.

Eski erkek arkadaşının apartmanın asansörünün şalterini kapatarak 7 yaşındaki ikiz kızlarıyla kendisini mahsur bıraktığını savunan Şimşek, şöyle devam etti:

"Eski erkek arkadaşım evimi yaktı. Ardından kayıplara karıştı şu an. Kendisiyle 5 ay öncesine kadar bir birlikteliğim vardı. Ayrıldım, bunu gururuna yediremedi. Karakola şikayet ettim. Kapıma kadar geldi, beni tehdit etti. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldırdım. Kızlarımla birlikte asansörle evime çıkarken asansörü kapattı. Bu esnada evimi de ateşe verdi."

Şimşek, eski erkek arkadaşından şikayetçi olurken, polis ekipleri Eyüp Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıldığı sevgilisinin evini yaktığı iddiası

Kaynak: AA

Manşet

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