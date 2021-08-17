Ayrıldığı sevgilisinin evini kundaklamakla suçlandı, adliyede serbest kaldı
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Ayrıldığı sevgilisinin evini kundaklamakla suçlandı, adliyede serbest kaldı

Ayrıldığı sevgilisinin evini kundaklamakla suçlandı, adliyede serbest kaldı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı eski sevgilisi Endam B.'nin (38) evini kundaklamakla suçlanan S.G. (41), sevk edildiği adliyede iddiaları reddetti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı eski sevgilisi Endam B.'nin (38) evini kundaklamakla suçlanan S.G. (41), sevk edildiği adliyede iddiaları reddetti. Endam B. ile tartıştıklarını belirten S.G., "Benden ayrılmak istediği için tartıştık, doğru. Ama sonradan eve gidip yangın çıkarmadım" dediği öğrenildi. S.G., savunmasının ardından serbest bırakıldı. 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Endam B.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Fakat Endam B.'nin konuşma talebini reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın ardından S.G., ayrılırken, Endam B. de 1'inci katta oturan komşusuna gitti.

Bu sırada Endam B.'nin 4'üncü kattaki dairesine çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Endem B.'nin kızı Rana B.'yi (16) komşuları daireden çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın söndürdü. 112 Acil Servis görevlilerinin müdahale ettiği Rana B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bu arada tekrar Endam B.'nin evine gelen S.G.'ye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Yangını çıkarmakla suçlanan ve linç edilmek istenen S.G.'yi polis, öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ise evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.  'BEN YAPMADIM'

Gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. S.G.'nin ifadesinde Endam B. ile kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığını belirtirken, "Benden ayrılmak istediği için tartıştık, doğru. Ama sonradan eve gidip yangın çıkarmadım" dediği öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,


Ayrıldığı sevgilisinin evini kundaklamakla suçlandı, adliyede serbest kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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