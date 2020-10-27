Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihara kalkıştı (2)
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Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihara kalkıştı (2)

27.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:29
Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihara kalkıştı (2)

İNTİHARA KALKIŞTI Konya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldüren Ömer İ. (27), otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

İNTİHARA KALKIŞTI 

Konya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldüren Ömer İ. (27), otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Ömer İ.'yi Selahattin Eyyübü Mahallesi Kahraman Caddesi'nde otomobilinin içinde buldu. Polisleri görünce silahı başına dayayah şüpheli bir süre arabada bekledi. Daha sonra başına dayadığı tabanca ile arabadan inen Ömer İ.'yi, olay yerine gelen ağabeyi, arkadaşları ve polis ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra aracının yanına oturan Ömer İ., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen tabancayı ateşledi. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ömer İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer İ.'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

 


Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihara kalkıştı (2)
Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihara kalkıştı (2)
Ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini öldürdü, intihara kalkıştı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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