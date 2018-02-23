Ayrıldığı Kocası ve Çocuklarını Evde Bulamayınca 9 Katlı Binaya Çıkıp İntihar Etti

Gaziantep'te 2 çocuk annesi, ayrıldığı kocası ve çocuklarının kaldığı evi boş bulunca 9 katlı binadan atlayarak, intihar etti. Kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2 YIL ÖNCE BOŞANDI, HAFTADA BİR ÇOCUKLARINI GÖRÜYORDU

İddiaya göre, 2 yıl önce eşinden boşanan ve çocuklarını mahkeme kararıyla haftada bir görebilen 25 yaşındaki S.K., ayrıldığı kocasının bir süre önce çocuklarını da alıp, şehirden gittiğini öğrendi.

ÇOCUKLARI VE EŞİNİ EVDE BULAMAYINCA İNTİHAR ETTİ

Haberi alınca kardeşi Ö.K.'yi de yanına alan kadın, ayrıldığı eşinin Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde oturduğu evine gitti. Evin boş olduğunu gören genç kadın, evin yakınında bulunan 9 katlı bir binaya çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı.

9. KATTAN ATLADI HAYATINI KAYBETTİ

Zemine çakılan S.K.'ye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen S.K. Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.