Ayrıldığı Kocası ve Çocuklarını Evde Bulamayınca 9 Katlı Binaya Çıkıp İntihar Etti
Gaziantep'te 2 çocuk annesi kadın, ayrıldığı kocası ve çocuklarını evde bulmayınca 9 katlı binaya çıkarak intihar etti.
Gaziantep'te 2 çocuk annesi, ayrıldığı kocası ve çocuklarının kaldığı evi boş bulunca 9 katlı binadan atlayarak, intihar etti. Kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
2 YIL ÖNCE BOŞANDI, HAFTADA BİR ÇOCUKLARINI GÖRÜYORDU
İddiaya göre, 2 yıl önce eşinden boşanan ve çocuklarını mahkeme kararıyla haftada bir görebilen 25 yaşındaki S.K., ayrıldığı kocasının bir süre önce çocuklarını da alıp, şehirden gittiğini öğrendi.
ÇOCUKLARI VE EŞİNİ EVDE BULAMAYINCA İNTİHAR ETTİ
Haberi alınca kardeşi Ö.K.'yi de yanına alan kadın, ayrıldığı eşinin Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde oturduğu evine gitti. Evin boş olduğunu gören genç kadın, evin yakınında bulunan 9 katlı bir binaya çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı.
9. KATTAN ATLADI HAYATINI KAYBETTİ
Zemine çakılan S.K.'ye çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen S.K. Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.
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çok nurlu bir kız çok gzelmiş allah gani gani asın inşallah. mekaı cenne olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Her insanın Çocugu yapılmaz..Yapmayacaksın Abi Akıllı olcan çocuk yapmayacan Olan cocuklara ve Anneye oluyor.Hic bir Erkek kadın Kiymeti bilmiyor...Türkiyedeki insanlar Ruh hastasi cocuk yapma pisman olursunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yazık ya allah rahmet eylesin..insanın başına herşey gelebilir fazla eleştirmeyin..değdimi cocukları kaçırdığına..yazık deilmi anneleri sonuçta..o senden kaçırsa ne olacaktı..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadını tanımış olsaydınız böyle çirkin yorumlar yapmış olmayacaktınız tanımadığınız bi insan hakkında nasıl yorum yapabiliyorsunuz anlamıyorum melek gibi kadındı allahım sen ona cennetinde yer ayır. Canım arkadaşım...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsanlıktan ve Adamlıktan nasibini almamış Kocaların, kendilerinden ayrılmak isteyen karılarına karşı yine kendi evlatlarını REHİN alarak kullanmaları, sırf bu ayrılığı engellemek için ne büyük bir acziyetin göstergesidir. Ne tür bir zavallılıktır. Adam zaten değiller de Erkek diye de dolaşmasınlar bu tür kişiler sokaklarda. ''Ya başka kadın bulamazsam'' abazalığının (ki muhtemelen bu tiynet ile bulamaz) kendi evlatlarını annelerine karşı rehin almaya götürdüğü mahlukatlar ile dolu ülke. .Cevap Yaz Yayından Kaldır