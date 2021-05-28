AYRILDIĞI KADIN ARKADAŞINI DARP EDEN ŞÜPHELİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı A.E.'yi (22) sokak ortasında darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve polisteki ifadesinin ardından dün nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakılan O.Ö.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir süre önce ayrıldığı kadın arkadaşı A.E.'yi (22) sokak ortasında darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve polisteki ifadesinin ardından dün nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakılan O.Ö. (29), soruşturma savcısının itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Yunusemre ilçesinde, çay ocağı işleten O.Ö. ile 7 ay önce ayrıldığı kadın arkadaşı A.E. arasında, dün saat 22.00 sıralarında, Ayni Ali Mahallesi'nde sokak ortasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen neden başlayan tartışmanın uzaması üzerine sinirlerine hakim olamayan O.Ö., A.E.'yi tekme, tokat dövmeye başladı. O.Ö., kaçmaya çalışan A.E.'ye yakalayıp, tek eliyle tutarken, diğer eliyle de yumruk atarak darp etmeyi sürdürdü. Genç kadın, aldığı darbelerle yere yığılırken O.Ö., saçından tutup sürükleyip, tekmelemeye ve tokat atmaya devam etti. Öldüresiye dövülen A.E., ihbar üzerine gelen ambulans Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken, O.Ö., kaçtı. Dehşete düşüren o Anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, çevredekilerin ve karşıdaki bir işyerinin önünde oturan 2 kişinin, A.E.'nin darp edilmesine duyarsız kalmaları dikkati çekti. Polis, olayın ardından O.Ö.'yü kısa bir süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan O.Ö., polisteki ifadesinde, A.E.'yi, kendisinden ayrıldıktan sonra başka biriyle birlikte olduğu için kıskandığını ve bu nedenle darp ettiğini söyledi. O.Ö., ifadesinde 7 ay önce ayrıldıklarını belirtiği A.E. ile arada görüştüklerini de ifadesinde belirtip, suçunu kabul etti, O.Ö., ifadesinin ardından nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

O.Ö., soruşturma savcının itirazı üzerine bugün polis tarafından evinde yakalanıp, tekrar gözaltına alındı. O.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hastanedeki tedavisi süren A.E. taburcu edildi. Koruma kararı aldıran A.E.'nin evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı