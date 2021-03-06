Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü
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Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü

06.03.2021 22:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:11

Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 5 ay önce boşandığı kocası ile birlikte yaşayan kadın, evinin önünde tartıştıkları sırada eşi tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 5 ay önce boşandığı kocası ile birlikte yaşayan kadın, evinin önünde tartıştıkları sırada eşi tarafından av tüfeği ile vuruldu. İddiaya göre, kadının ve adamın uyuşturucu kullandığı belirtildi. Tüfeği yanına alarak kaçan şüpheli, jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Olay, Çal ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 5 ay önce Fatma K.'nin, Osman A'dan ayrıldığı ancak boşanma davasının devam ettiği öğrenildi. Osman A. ile birlikte yaşamaya devam eden Fatma K'nin eski eşi tarafından daha önce bıçakla yaralandığı belirtildi. Fatma K. ve Osman A'nın iddialara göre, uyuşturucu kullandıkları ve 7 yaşındaki çocuğu ise akrabalarında olduğu belirtildi. Evde bir süre tartıştıktan sonra Osman A. tarafından darp edilen Fatma K. evden gitmek isteyerek dışarı çıktı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Osman A. evde bulunan av tüfeği ile Fatma K.'ye bahçede ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Kadının üzerine kayıtlı av tüfeği ile olay yerinden otomobille kaçan Osman A'yı babasının ihbar ettiği öğrenildi. Sesi duyan baba olay yerine geldiğinde yerde yatan Fatma K.'yi görmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olan Fatma K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma K, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından 9 adet boş kovan bulundu.

Öte yandan, Osman A.'nın otomobille kaçtığı, en son Uşak il sınırında görüldüğü güvenlik güçleri tarafından her yerde arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü
Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü
Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü
Ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayan kadın sırtından vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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