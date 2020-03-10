Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)
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Mersin, Güncel

Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)

SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi.

10.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:00
Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı (2)

SAKAT BIRAKTIĞI ESKİ EŞİNİ TEHDİT EDEN SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA 

Mersin'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurarak sakat kalmasına neden olan Özkan Yarbi'nin tutuklu bulunduğu cezaevinden mektupla Koç'u tehdit ettiği belirlendi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yarbi hakkında soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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