Teknosa, sadakat programı TeknoClub'ı tüketiciyle buluşturdu

Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub'ı müşterilerinin hizmetine sundu.

Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub'ı müşterilerinin hizmetine sundu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Herkes için Teknoloji" misyonuyla değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik öncü adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak yeni sadakat programı TeknoClub'ı hayata geçiren şirket, üyelerine ayrıcalıklarla dolu yeni bir dünyanın kapısını açıyor.

Müşteriler, alışveriş seviyesine göre TeknoPlus, TeknoPro ve TeknoElit üyeliklerine dahil olarak TeknoClub avantajlarından yararlanabilecek.

TeknoClub'a üye olanlar; avantajlı kampanyalar, doğum gününe özel ve 3'üncü parti markalarda geçerli indirimlerin yanı sıra ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde öncelikler, sürpriz hediyeler ve ayrıcalıklara sahip olacak.

TeknoClub üyeleri, harcamaları oranında bir üst üyeliğe geçerek daha çok avantajdan faydalanabilecek. Ayrıca, tanıtıma özel 1-16 Haziran'da TeknoClub'a üye olan herkes 2 bin 500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 100 TL indirim kazanacak.

TeknoClub üyeliğiyle kazanılan tüm indirimler, Teknosa mağazalarında, teknosa.com'da ve mobil uygulamada yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

TeknoClub'a, Teknosa'nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamaları ya da SMS üzerinden üye olmak mümkün oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu