Ayrı Yaşadığı Kocasını Ağır Yaraladı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mehmet E., 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Türkan E.'nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Emmioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E. annesinin evinden çıkarken 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Türkan E. kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet E., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Türkan E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - İzmir

Kaynak: DHA