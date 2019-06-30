Çorum'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Gökçen Ş. (20) ile eşi Selim Ş. (25), konuşmak için Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda buluştu.

Konuşmaya başlayan ikili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim Ş, üzerindeki tabancayla eşine ateş etti. Boynundan yaralanan kadını otomobile bindiren Selim Ş, olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Selim Ş'nin kullandığı aracı Saat Kulesi mevkisinde durdurdu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin incelemesinde Gökçen Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Selim Ş, emniyete götürüldü.

Zonguldak'ta yaşayan ve 1 yaşında çocuğu bulunan çiftin, kısa bir süre önce ayrıldıkları, genç kadının Çorum'a gelerek burada yaşamaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA