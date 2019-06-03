Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı

Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.Ü. (55), ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi Dilek Ü'yü konuşmak için eve çağırdı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü. av tüfeğiyle karnından vurduğu Dilek Ü'yü yaraladı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Dilek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli S.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: AA