Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca yakalandı
Kocaeli'deki Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ayrı yaşadığı eşini darbettikten sonra ateş açan koca gözaltına alındı.
Kocaeli'deki Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ayrı yaşadığı eşini darbettikten sonra ateş açan koca gözaltına alındı.
A.F.T. (47) hastanede çalışan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi F.T'yi (46) darbetti.
Hastaneden çıktıktan sonra ateş açıp kaçan A.F.T, hastaneye yakın bir bölgede polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli koca, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.
F.T. ise hastanede tedavi altına alındı.