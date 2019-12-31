Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca yakalandı
Haberler » Güncel » Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca yakalandı - Haber

Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca yakalandı

Kocaeli'deki Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ayrı yaşadığı eşini darbettikten sonra ateş açan koca gözaltına alındı.

31.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:24
Ayrı yaşadığı eşini hastanede darbedip ateş açan koca yakalandı

'deki Fatih Devlet Hastanesinde ayrı yaşadığı eşini darbettikten sonra ateş açan koca gözaltına alındı.

A.F.T. (47) hastanede çalışan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi F.T'yi (46) darbetti.

Hastaneden çıktıktan sonra ateş açıp kaçan A.F.T, hastaneye yakın bir bölgede polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli koca, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

F.T. ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler