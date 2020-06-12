Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

12.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:42

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

İlçede emlak danışmanlığı yapan İbrahim Y. (41), ayrı yaşadıkları iki çocuk annesi eşi Nermin Y'nin (36) Fevzi Paşa Mahallesi Elif Sokak'taki evine gitti.

Tartışma sırasında İbrahim Y. eşini bıçaklayarak öldürdü.

Polisi arayan zanlı, suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nermin Y'nin cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay sırasında çocukların evde olmadığı öğrenildi.

Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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