Ayrancı Kaymakamı Çakır, sera çalışmalarını yerinde inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayrancı Kaymakamı Çakır, sera çalışmalarını yerinde inceledi

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır, ilçede bulunan seraları yerinde inceledi.

Ayrancı Kaymakamı Çakır, sera çalışmalarını yerinde inceledi
23.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:13

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır, ilçede bulunan seraları yerinde inceledi.

Çakır, Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve KOP İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Ayrancı'da KOP ile Yaz Seracılığı Başlıyor" projesi kapsamında kurulan seraları inceleyerek, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Ramazan Bayramı için mesaj yayınlayan Erdoğan, uyarı üstüne uyarı yaptı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Manisa'da 17 yaşındaki Ceren'i pompalı tüfekle öldüren zanlı, sabıkalı hırsız çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Ağrı'da seçim zamanı camilerde 'dombra' çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi
Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Michael Jordan
Daha Fazla Mhp Silah Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Ayrancı Kaymakamı Çakır, sera çalışmalarını yerinde inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 14:16:14. #1.15#
title