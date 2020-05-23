Ayrancı Kaymakamı Çakır, sera çalışmalarını yerinde inceledi Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır, ilçede bulunan seraları yerinde inceledi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır, ilçede bulunan seraları yerinde inceledi.

Çakır, Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve KOP İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Ayrancı'da KOP ile Yaz Seracılığı Başlıyor" projesi kapsamında kurulan seraları inceleyerek, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA