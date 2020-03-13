Ayrancı Kaymakamı Çakır'dan Halk Eğitim Merkezine ziyaret
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
13.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:32
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Kaymakam Evren Çakır, Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Çakır, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ile birlikte ilçede bulunan Halk Eğitim Merkezinde devam eden kilim dokuma, nakış kurslarını inceledi.
Kaymakam Çakır, kurs yetkilileri ve kursiyerlerden bilgi aldı.
Kaynak: AA