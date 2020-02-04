Ayrancı'dan depremzedelere gönderilen yardım tırı yola çıktı

04.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:46

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Ayrancı Kaymakamlığı ve Ayrancı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı köylerden de destek geldi.

İlçe merkezinde düzenlenen törende konuşan Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem hadisesinden dolayı belediye ve kaymakamlık olarak bir kampanya başlattıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Esnafı, memuru, yaşlısı ve genci ile her kesiminden hemşehrimiz eşya bazlı yardımlarının yanında imkanları ölçüsünde nakdi desteklerini de gösterdiler. Neticede gerekli eşyalarla doldurduğumuz tırın yanı sıra ilçemizde 45 bin lira para toplandı. Bu vesileyle deprem bölgesinde hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz eder, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Kampanyamıza emek veren, katkı sağlayan, dua eden hemşehrilerime, il genel meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplanan yardımların yüklendiği tır, yapılan duanın ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Kaynak: AA