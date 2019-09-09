Ayrancı'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
Ayrancı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı Yavuz Sultan Selim İlkokulunda düzenlenen törenle başladı.
Ayrancı'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı Yavuz Sultan Selim İlkokulunda düzenlenen törenle başladı.
Karaman Merkeze bağlı Ayrancı İlçesi Kaymakam Vekili Mehmet Ali Atak, Yavuz Sultan Selim İlkokulunda düzenlenen törende çocukların okuldaki ilk gün heyecanına ortak oldu.
Çocukların yanına oturarak onlarla sohbet eden Atak, Çocuklara yeni yılın başarı getirmesini dileyerek özverili çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Kaymakam Atak, daha sonra çocuklara hazırlanan hediyeleri vererek okuldan ayrıldı.