Ayrancı'da "Her Yerde Okuyoruz" projesi

15.10.2019 16:50

Karaman Merkeze bağlı Ayrancı ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.



Ayrancı Yavuz Sultan Selim ilkokulunda yürütülmekte olan "Her Yerde Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenciler Ayrancı Hükümet Konağı önünde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin arasına oturarak onlarla hem kitap okuyup hem de bir süre sohbet eden Ayrancı Kaymakamı Mehmet Ali Atak, projenin devamının gelmesini istedi.



Etkinliğe Ayrancı Kaymakamı Mehmet Ali Atak, İlçe Trafik Tim Komutanı İbrahim Kılınç, İlçe Emniyet Amir Vekili Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, Kurum Amirleri, memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA