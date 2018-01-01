Ayrancı'da Acemi Askerlerin Yemin Töreni

Ayrancı Jandarma İlçe Komutanlığında 369/1 kısa dönem acemi erler için yemin töreni yapıldı.



Ayrancı kapalı spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Törende temel acemilik eğitimini tamamlayan erbaşlar, yemin ederek sancak geçiş töreni yaptı.



Törende üstün başarı gösteren askerlere Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan tarafından başarı belgesi verildi.



Yemin töreninin ardından askerler aileleri ile hasret giderdi.