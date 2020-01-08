Ayrancı Belediyesi yeni hizmet binası inşaatının ihalesi yapıldı

08.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:08

Karaman'ın Ayrancı İlçesi Belediyesi yeni hizmet binası yapım işinin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı yaptığı yazılı açıklamada, mevcut belediye hizmet binasının günümüz ihtiyaçlarına cevap veremediğini belirtti.

2020 yılı hedeflerini hazırlarken belediyeye yeni bir hizmet binası yapılması kararı alarak süreci başlattıklarını ifade eden Büyükkarcı, "Yeni yıl ile birlikte ihalesini yaptığımız belediye hizmet binası projesi kapsamında, her birimin aktif ve etkin görev yapabileceği uygun çalışma ortamları olacak." dedi.

Çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip bir hizmet binası projelendirdiklerini vurgulayan Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetine yönelik bütün standartların düşünüldüğü proje, bodrum ve üzerine 2 kat şeklinde yapılacak. 180 günde tamamlanmasını beklediğimiz hizmet binasının ön kısmı meydan olacak. Hemşehrilerimizden talep edenlere ücretsiz sıcak yemek yardımı yaptığımız AŞ evimiz, yeni hizmet binamızda yer alacak. Öte yandan ilçedeki işsiz hemşehrilerimizin niteliklerini geliştirip istihdam edilmelerinin önünü açmak üzere 2 adet meslek edindirme merkezi de bu yeni hizmet binasında faaliyete geçirilecek. Ayrıca ilçemizde üretilen; Obruk peyniri, yoğurt, kiraz ve kuru kayısı gibi birçok ürünün teşhir ve satışının yapılabileceği yöresel ürünler satış bölümü de hizmet binamızda bulunacak."

Kaynak: AA