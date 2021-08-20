Ayoub El Kaabi, A. Hatayspor'da

Hatayspor, 28 yaşındaki Faslı golcü Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, 28 yaşındaki Faslı golcü Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Hatayspor, son olarak Wydad AC forması giyen tecrübeli forvet Ayoub El Kaabi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Hatay Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Onursal Başkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayoub El Kaabi'ye bordo-beyaz formamızla başarılar dileriz" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı