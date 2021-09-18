Aynur Koçuk Mercan'a teşekkür belgesi
Kütahya İl Encümeni Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.
Kütahya İl Encümeni Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.
Vali Ali Çelik, görev süresini tamamlayan İl Encümeni üyesi Aynur Koçuk Mercan'a teşekkür belgesi verdi. Hizmetlerinden dolayı Aynur Koçuk Mercan'a teşekkür eden Vali Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.
Toplantı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA
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