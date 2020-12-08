Aynur Aydın: 'Mavi tık'lılar mesajla yürüyor!

Aydın, sunucu Yasemin Şefik'in "Sosyal medya paylaşımlarına en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beni beğeniyorlar.

Aydın, sunucu Yasemin Şefik'in "Sosyal medya paylaşımlarına en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beni beğeniyorlar. Güzel buluyorlar. En çok da DM'den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM'den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim 'mavi tık'lılar yürüyor."

Kaynak: Hürriyet