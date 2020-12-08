Aynur Aydın: 'Mavi tık'lılar mesajla yürüyor!
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Aynur Aydın: 'Mavi tık'lılar mesajla yürüyor!

08.12.2020 08:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:23
Aynur Aydın: 'Mavi tık'lılar mesajla yürüyor!

Aydın, sunucu Yasemin Şefik'in "Sosyal medya paylaşımlarına en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beni beğeniyorlar.

Aydın, sunucu Yasemin Şefik'in "Sosyal medya paylaşımlarına en çok ne tarz yorumlar alıyorsun?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beni beğeniyorlar. Güzel buluyorlar. En çok da DM'den (direkt mesaj) mesajlar geliyor. DM'den bana yürüyorlar. Hatta ismini vermeyeceğim 'mavi tık'lılar yürüyor."

Kaynak: Hürriyet

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