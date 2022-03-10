Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Aynur Aydın 'Kocaeli'nin En'lerine Damga Vuracak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kocaeli'nin En'leri ödül töreni için heyecan dorukta. Geceye Aynur Aydın şarkılarıyla damga vuracak.

AYDIN (Snob Magazin) - Tuğba Özay ve Berkan Aslan'ın sunumu Aynur Aydın ve Ersan Er'in performansı ile renklenecek olan ödül gecesi 27 Mart Pazar günü Tryp By Wyndham Otel'de gerçekleşecek.

Son dönemde popçular arasında yaşanan sahne kıyafeti rekabetine Aydın, cesur kostümüyle gecede son noktayı koyacak. Seval Bayraktar'ın imzasıyla gerçekleşecek olan törende tüm hazırlıklar en ince detayına kadar planlandı. Ayrıca gecede çıkacak olan sürpriz sanatçı ve şovlar, ödüllerin heyecanına heyecan katacak.

Kırmızı halı geçidinden sahne performanslarına tam bir Oscar havasında gerçekleşecek görkemli törende, iş, sanat dünyasının önemli isimleri ödüllerini alacak.

Snob Magazin / Magazin

Aynur Aydın, Tuğba Özay, 27 Mart, Aydın, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title