aynur aydın isyan etti! Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, attığı twitlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor

Karantina günlerini evinde geçiren Aynur Aydın, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce yaptığı "Sütyen" ve "ayak" paylaşımlarıyla dikkat çeken Aydın, yine yaptı yapacağını. Şarkıcı, son attığı, "Çok güzelim ama dertliyiz be kahpe dünya yıktın beni şerefsiz adi köpek dünya rabbim hemen dünyayı yok et nolur Allah'ım" paylaşımı da bulundu. Aynur Aydın'ın yaptığı bu isyan paylaşımı kime olduğu anlaşılmadı...& ;