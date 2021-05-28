Aynur Aydın'dan flaş itiraf: 16 yaşımdan beri...
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Aynur Aydın'dan flaş itiraf: 16 yaşımdan beri...

Aynur Aydın'dan flaş itiraf: 16 yaşımdan beri...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, Emel Yalçın'ın konuğu oldu. "16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım" diyen Aydın, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Aydın'ın o sözleri...

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son dönemde seslendirdiği şarkılar ve yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor.

Milyon TV'de Emel Yalçın'ın konuğu olan Aynur Aydın, özel hayat sorusuna flaş bir cevap verdi.

"ERKEKLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN BİR KADINIM"

Aydın, "Seni hiç sevgilinle göremedik. Sektöre girdiğinden beri hiç sevgilin olmadı mı yoksa saklamayı mı iyi başardın?" sorusuna, "16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım. Bunu sadece güzelliğimle değil sanırım zekam ile de başarıyorum. Hiç sevgilin olmadı mı dersen, bence saklamayı iyi başardım" cevabını verdi.

"Z KUŞAĞI İLE ARAMDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR"

Aynur Aydın, kendisini 'Z Kuşağı'nın ünlü yaptığını da söyledi. Ünlü şarkıcı, "Esprili tweetlerim sayesinde Z kuşağı ile aramda güçlü bir bağ oluştu. Z kuşağının gerçek olan her şeye reaksiyon gösterdiğini ve onları kandırmanın kolay olmadığını biliyorum. Z Kuşağı zekaya önem veriyor" ifadelerini kullandı.

Aynur Aydın'dan flaş itiraf: 16 yaşımdan beri...
Aynur Aydın'dan flaş itiraf: 16 yaşımdan beri...

Kaynak: Snob Magazin

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