"Aynısefa" bitkisi üretimi Menemenli kadınlarla başladı
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"Aynısefa" bitkisi üretimi Menemenli kadınlarla başladı

'Aynısefa' bitkisi üretimi Menemenli kadınlarla başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir'de hayata geçen "Yerli Yerinde Aynısefa Projesi" ile 13 bin Aynısefa fidesi bugün toprakla buluştu.

Portakal Nergisi olarak da bilinen ve önemli tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan güzelliğiyle meşhur Aynısefa Bitkisi Menemenli kadın üreticiler tarafından yetiştirilecek.

Kooperatif ortağı kadınlar tarafından Menemen'de gerçekleştirilen ilk dikime İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İlke Kızıltoprak ile Menemen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatih Çiçek de eşlik etti.

Üretici kadınlarla beraber dikim yapan İlke Kızıltoprak, "Tarımsal üretimin insan hayatında ne kadar önemli olduğu Pandemi koşullarında bir kere daha anlaşıldı. Biz de gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle üreticilerimizin donanımını artırıp alternatif ürünler geliştirerek, kooperatifçiliği benimseterek onların her zaman yanında oluyoruz. İzmir'e çok yakışan bu projede sulama sisteminin ayrıntılarından kurutma tesisine kadar her ayrıntıda üreticilerimizle beraberdik. Kadınların ve kooperatiflerin üretimde olması demek sürdürülebilirlik demek." Diye konuştu.

"Biz pandeminin bize getirdiği koşullarda ihtiyaçlarımızı yeniden güncelledik ve dünya olarak sağlığın katığı olabilecek tek şeyin tarım ve gıda olduğunu fark ettik" diyen Kızıltoprak, "Sürecin böyle işlediği bir yerde bundan daha zor şartlarla sınandığımızı, gıda yoksunluğu yaşayabileceğimizi, bugün sağlıkta yaşadığımız pandeminin şokunu gıda ve tarımda da yaşayabileceğimizin ihtimallerini de düşünerek, geleceği ince ince dokuyarak, yaşanabilecek her sıkıntıya dair sürekli bir B Planıyla C Planıyla gündemimizi aktüel tutuyoruz. Tarımın şemsiyesi çok kapsamlı ve çiftçimizin donanımlı olması bu noktada çok önemli. Biz sadece tarım yapmıyoruz. Biz bu ülkenin görünmeyen eğitim kuruluşlarıyız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile S.S: Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yürütülen proje ile üretilen çiçekler kooperatif tarafından kurutularak pazarlanacak. Proje aynı zamanda kadınların sosyoekonomik anlamda güçlenmesini ve alternatif ürünler oluşturulmasını amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler

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