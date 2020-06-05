Aynı yuvayı beş yıldır kullanan leylekler, köyün "özel misafiri" oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aynı yuvayı beş yıldır kullanan leylekler, köyün "özel misafiri" oluyor

Bartın'ın Tabanözü köyünde aynı elektrik direğine 5 yıldır yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, köyün "özel misafiri" oluyor.

Aynı yuvayı beş yıldır kullanan leylekler, köyün
05.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:19

Bartın'ın Tabanözü köyünde aynı elektrik direğine 5 yıldır yuva yapan ve burada yavrulayan leylekler, köyün "özel misafiri" oluyor.

Gelişleri baharın müjdesi sayılan ve yuva yaptıkları yerlerde neşeyle karşılanan leylekler, şubattan itibaren Avrupa'dan Anadolu'ya göç ediyor.

Geldikleri bölgelerdeki vatandaşlar tarafından da benimsenen ve konakladıkları yerlerde ilkbahar ve yaz ayları boyunca yavrulayan leylekler, buralarda dere ve sürülen tarlalarda buldukları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor.

Leylekler, yavrularının yaklaşık 1,5-2 aylık beslenme ve uçma deneyiminin ardından binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere göç ediyor.

Bu döngünün her yıl tekrarlandığı yerler arasında Bartın'ın Tabanözü köyü de yer alıyor. 5 yıldır Emri Mahallesi'nde yaşayan Öztoprak ailesinin bahçesindeki elektrik direğine yuva yapan leyleklerin gelişiyle hem aile hem de köylüler sevinç yaşıyor.

- "Leyleklerin gelişini bereket olarak görüyoruz"

Köy sakinlerinden Erol Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin önündeki elektrik diğerine yuva yapan leyleklerin 5 yıldır mart ayında geldiğini ve ağustos ayında da ayrıldığını söyledi.

Leyleklerin köylerinde yavruladıktan sonra yoğun bir çabayla onları beslediklerini, dişi ve erkek leyleğin sırayla yuvadan ayrılarak yavrularına yiyecek getirdiğini anlatan Öztoprak, "Yaklaşık 1,5-2 ay beslenen yavrular kanatlanıp bu bölgede uçmaya başlıyor ve uçmayı tamamen öğrendiklerinde de binlerce kilometre giderek Afrika'ya göç ediyorlar." dedi.

Gelişlerini bereket olarak gördükleri leyleklerin yaptıkları yuvanın 50-60 kuşa da ev sahipliği yaptığını anlatan Öztoprak, şöyle devam etti:

"Leylekleri artık misafir olarak görüyoruz. İlk geldiklerinde köyde herkes birbirine 'Misafirlerimiz geldi.' diye haber verir. Biz de gün boyu çoluk çocuk büyük bir keyifle onları izliyoruz. İki leyleğin 3 yavrusunu beslemek için sırayla yuvalarından ayrılmalarına, getirdikleri yiyecekleri de kursaklarından çıkarmalarına şahit oluyoruz. Çocuklar korkutmasın diye evin önünde sürekli gözlemliyoruz. Yaklaşık 5 ay kaldıkları evimizin önünden ayrıldıklarında da hüzünleniyoruz."

Fatma Öztoprak da leyleklerin köylerine gelişiyle büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Leyleklerin gelmesiyle komşularımızla aramızda 'Ayşe, Fatma, yavrularımız geldi, misafirlerimiz geldi.' diye sesleniyoruz. Tabii ayrıldıklarında üzülüyoruz. Onlar artık evimizin bir parçası gibi oldu. Çevre köylerden şehir merkezinden de birçok insan leylekleri görmeye geliyor, onların fotoğrafını çekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
15 yıl önce sigarayı topluca bırakan köylüler Erdoğan'a seslendi: Köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz
15 yıl önce sigarayı topluca bırakan köylüler Erdoğan'a seslendi: Köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Kasaptan 200 kilo et çalan hırsızlar, birbirlerini öperek kutladı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Ebru Şallı Fatma Girik Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Aynı yuvayı beş yıldır kullanan leylekler, köyün "özel misafiri" oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:22:15. #1.15#
title