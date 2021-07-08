Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakeçili ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A.K. idaresindeki 60 NV 197 plakalı otomobil, Ankara yönünde seyrettiği esnada aynı yönde ilerleyen K.Ö.'nün kullandığı 06 BMG 132 plakalı otomobile arkadan çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.E.K., M.K.K. ve S.K. ambulanslarla Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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