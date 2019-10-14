14.10.2019 19:14

Aynı yol, bir kez daha kaza... Bir hafta önce 5 kişi ölümden dönmüştü

ANKARA - Başkent'te bir süre önce yayaların son anda ezilmekten kurtulduğu yolda yaşanan başka bir kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hıdırlık Kentsel dönüşüm merkezi önü Hacı Bayram Bulvarında bir süre önce yaşanan kazada yayalar son anda ezilmekten kurtulmuştu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımıştı. Aynı bulvarda önceki kazanın olduğu yerde yine bir otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA