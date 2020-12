Aynı yere üç kez aynı ürünü eken bu destekten yararlanamayacak

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bir parsele aynı ürünün arka arkaya 3 kez ekilmesi halinde 'bitkisel üretim desteği' alınamadığını belirterek bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Resmi Gazetede yayınlanan "2018/17 Sayılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılından itibaren örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya 3 kez ekilirse, üçüncü üretim için mazot, gübre ve diğer bitkisel üretim desteklerinin ödenmemesi kararı alındı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, 2018 yılında alınan kararın çiftçiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Çetindağ, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den eski tebliğin yeniden uygulanması noktasında çalışma yapılmasını talep etti.

Çiftçiler mağdur oldu

Başkan Hacı Çetindağ, açıklamasında, "Tarım Bakanlığımız 2018 yılında bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğde '2 yıl üst üste ekilen ürünü çiftçimiz 3'üncü yıl ekemez, ekerse desteklerden faydalanamaz' dedi. Pandeminin girmesinden dolayı da çiftçilerimiz bu konuda mağdur oldular. Şöyle mağdur oldular; örneğin 2 yıl buğday ektiği zaman 3'üncü yıl ekemiyor; farklı ürün ekmesi lazım. Bizim memleketimiz rakım bakımından yüksek olması nedeniyle daha çok buğday ekimine elverişli, bundan dolayı çiftçilerimiz mağdur oldu. Çiftçilerimiz mazot ve gübre desteğinden faydalanamıyor; sattıkları ürünlerin desteklerini alamıyorlar. Ben buradan Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye sesleniyorum.2 yıl üst üste ekilen ürünlerin tekrar değerlendirilip aynı şekilde ekilmesine izin verilmesi lazım. Artık dünya değişti. Çünkü çiftçimiz her yıl ekiyor. Çiftçimizin son model traktörleri var, gübrelerini güzel kullanıyorlar, ilaçlarını kullanıyorlar. Artık çiftçimiz arazisini boş bırakmıyor" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimizin eski usulden devam etmesi lazım"

Başkan Çetindağ, çiftçilerin eski usul devam etmelerini istediklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 'Ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmayacağız' demişti. Buğday bu ülkenin temel ürünlerinden bir tanesi. Bunun için Tarım Bakanımızdan ricamız şu. Bir an önce 2018 yılında çıkartılan tebliğin değiştirilerek çiftçilerimizin eski usulden devam etmesi lazım. Bu salgın hastalıklar bitene kadar da arazimizi ekelim, artık nadasa da bırakmayalım. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var; gıdaya da ihtiyacı var, üretime de ihtiyacı var. Çiftçimiz de mağdur olmasın. Özellikle bir daha rica ediyorum. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çok duyarlı olduğunu biliyorum. Bundan dolayı da bir an önce bu yanlışlıktan vazgeçilmeli. Salgın nedeniyle çiftçimizin daha çok üretmesinden daha çok ülkeye katkıda bulunmasından dolayı ürün desteğinin devam etmesini, her sene de bu arazilerin ekilmesini istiyoruz. Çünkü artık çiftçimiz tüm teknolojiden faydalanıyor. Bu arazileri boş bırakmayalım. Gerekirse 3 yıl, 4-5 yıl ekilsin. Yöre yöre girdiğinizde her zaman değişik ürünler yetiştirilemiyor. Sivas'ımızda daha çok buğdaygiller yetiştirildiği için münavebe sisteminin değiştirilerek eski usule geçilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

