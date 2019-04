Aynı Yerde İkinci Kez Kazaya Karıştı

Aynı yerde ikinci kez kazaya karıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araca, kazadan yaklaşık 2 saat sonra bir başka araç çarptı. Her iki kazada sürücüler, hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Adıyaman-Gaziantep karayolundan Araban'dan Yavuzeli istikametine seyir halinde bulunan Özkan Kılıç idaresindeki 27 BHU 14 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atmıştı. Karacadağ mevkisi Çavuş Baba türbesi yakınlarında meydana gelen kazada, emniyet kemeri takılı olan sürücü hafif sıyrıklarla kazadan kurtulmuştu. Kazanın ardından jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı yolda ulaşım ise kontrollü bir şekilde sağlanmıştı.

Jandarmaları teğet geçti, kazalı araca çarptı

Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılacak olan otomobile kazadan yaklaşık 2 saat sonra başka bir araç çarptı. Yavuzeli'nden Araban istikametine seyir eden A.Ş, idaresindeki 51 LB 354 plakalı otomobil, Özkan Kılıç'a ait kazalı otomobile çarparak durabildi. İkinci kazada da sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Öte yandan sürücünün alkollü olduğu ileri sürülürken her iki araç, başka bir kaza olmadan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA