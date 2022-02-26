Aynı yerde 5 günde 3'üncü kaza - Haberler

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Aynı yerde 5 günde 3'üncü kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aynı yerde 5 günde 3'üncü kaza

Yalova-Armutlu karayolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

ARMUTLU, YALOVA (İHA) - Yalova- Armutlu karayolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aynı bölgede 5 gün içerisinde meydana gelen 3'üncü kaza oldu.

Alınan bilgiye göre, karayolunun Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Engere mevkiinde traktörü sollamak için şerit değiştiren Burhan Ş. yönetimindeki 34 UP 0506 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olan sürücü ve yolcu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Öte yandan Yalova-Armutlu karayolunda Engere mevkiinde 5 gün içinde 3'üncü kaza meydana geldi.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

Aynı yerde 5 günde 3'üncü kaza

Aynı yerde 5 günde 3'üncü kaza

Aynı yerde 5 günde 3'üncü kaza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Armutlu, Yalova, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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