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Aynı yerde 15 dakika arayla ikinci kaza

Aynı yerde 15 dakika arayla ikinci kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te gizli buzlanmadan dolayı dün gece meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te gizli buzlanmadan dolayı dün gece meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Aynı mevkiinde 15 dakika önce ise yaralamalı başka bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrul Gazi Bulvarından TOKİ istikametine seyir halindeki Hasan A. yönetimindeki 11 DT 226 hafif ticari araç, Akasyaaltı mevkiine gediği esnada yoldaki gizli buzlanmadan dolayı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak orta refüje çarparak ters döndü. Aynı istikamette seyir halindeki 11 AY 616 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Y., gizli buzlanmadan dolayı duramayarak kaza yapan araca çarptı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan aynı yerde 15 dakika önce gizli buzlanmadan dolayı bir araç kontrolden çıkarak elektrik direği çarpmış, kazada araç sürücü yaralanmıştı. - BİLECİK

Aynı yerde 15 dakika arayla ikinci kaza

Aynı yerde 15 dakika arayla ikinci kaza

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