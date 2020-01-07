Aynı Uçağa Binmediğiniz İçin Şükredeceğiniz 25 Yolcu
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Aynı Uçağa Binmediğiniz İçin Şükredeceğiniz 25 Yolcu

Seyahat ettiğimiz zaman yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimizi çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz.

07.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:21
Aynı Uçağa Binmediğiniz İçin Şükredeceğiniz 25 Yolcu

Seyahat ettiğimiz zaman yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimizi çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz. İşte sosyal medyada olay yaratan umursamaz uçak yolcuları…


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Kaynak: TheGeyik

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