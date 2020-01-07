Aynı Uçağa Binmediğiniz İçin Şükredeceğiniz 25 Yolcu
Seyahat ettiğimiz zaman yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimizi çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz.
07.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:21
Seyahat ettiğimiz zaman yolculuklarımızda nezaket kuralları gereği uçak ayaklarımızı başkalarının koltuğuna uzatmaz, kıyafetlerimizi çıkarmaz ya da tırnaklarımızı kesmeyiz. İşte sosyal medyada olay yaratan umursamaz uçak yolcuları…
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Kaynak: TheGeyik