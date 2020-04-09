Aynı teknenin motoru bir yılda 4'üncü kez çalındı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ali Akbulut'un sahilde demirli teknesinin motoru, 10 gün içerisinde 2, bir yılda ise toplamda 4 kez çalındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ali Akbulut'un sahilde demirli teknesinin motoru, 10 gün içerisinde 2, bir yılda ise toplamda 4 kez çalındı. Son hırsızlık olayının faili 2 kişi, polisin güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek, yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Bodrum'un Küçükbük Mahallesi'nde oturan Ali Akbulut, dün sabah saatlerinde sahilde bulunan teknesinin yanına gitti. Teknesinde motorun olmadığını fark eden Akbulut, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Akbulut'un şikayeti üzerine hareke geçen ekipler, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından, ekipler sahilde bulunan teknenin motorunu 2 kişinin çaldığını tespit etti. Görüntülerde, 2 şüphelinin teknenin motorunu sökerek bir otomobile yükledikleri anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

1 YILDA 4 KEZ ÇALINDI

Ali Akbulut'a ait teknenin motorunun 10 gün içerisinde 2 kere, 1 yılda ise toplamda 4 kez çalındığı öğrenildi. Akbulut, yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösterirken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA