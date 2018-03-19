Aynı Tabuta Konulan Anne ve Oğlunun Cenazeleri Defnedildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren 3 kişilik Avcı ailesinden anne ve 6 aylık bebeği Alaşehir ilçesinde, baba ise memleketi Bursa'da defnedildi.

Onur Avcı'nın (29) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobilin dün Salihli ilçesinin Mersindere Mahallesi'nde sulama kanalına düşmesi sonucu ölen eşi Cemile (24) ve 6 aylık bebekleri Buğra Avcı, Alaşehir ilçesinin Işıklar Mahallesi'ndeki mezarlık mescidinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Aynı tabuta konulan anne ve oğlunun cenazeleri kılınan namazdan sonra yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkan, merhum Cemile Avcı'nın babası Mehmet ve annesi Hatice Öztürk'e başsağlığı diledi. Baba Onur Avcı'nın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

Öte yandan trafik kazasında yaralanan Fatime Uyar'ın (24) Salihli Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.