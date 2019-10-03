Aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalandılar

03.10.2019 12:28

Konya'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan 4 şüpheli, üç gün sonra aynı suçtan tekrar gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden bir miktar para çalındığını, ev sahibinin ise hırsızlarla karşılaştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, zanlıların, üç gün önce aynı suçtan gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z. E. (16) ve Z.E. (13) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, olayın hemen ardından, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede yakalanarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA