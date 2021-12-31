Aynı suçtan biri 37 diğeri 28. kez gözaltına alındı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da park halindeki otomobillerden "hayalet gösterge" başta olmak, çeşitli malzemeler çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden birinin aynı suçtan daha önceden 27 diğerinin ise 36 kez yakalandığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa'da polise başvuran C.C. park ettiği otomobilin yanına geldiğinde aracının soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur C.C. Karayolları Mahallesi, 647. Sokak üzerine akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah geldiğinde kapısının açık olduğunu ve içinden "Hayalet Gösterge" olarak bilinen elektronik sistemin çalındığını söyledi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

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