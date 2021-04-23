Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar
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Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar Başakşehir'deki tamirhanenin sahibi hırsızlarla başa çıkamıyor Başakşehir'de oto tamirhanesini soyan hırsızlar kameralara yakalandı Başakşehir'de bulunan oto tamirhanesi bir ayda 2 kere soyuldu.

Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar

Başakşehir'deki tamirhanenin sahibi hırsızlarla başa çıkamıyor

Başakşehir'de oto tamirhanesini soyan hırsızlar kameralara yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan oto tamirhanesi bir ayda 2 kere soyuldu. Binlerce lira zararı bulunan dükkan sahibi hırsızlara isyan etti. Hırsızların cirit attığı mahallede esnaf zor durumda.

Olay, Başakşehir'e bağlı Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Kaytal'ın dükkanı bir ayda 2 kere hırsızlar tarafından soyuldu. Binlerce TL'lik zarara uğrayan dükkan sahibi hırsızlara isyan etti. Tamirhaneye gelen ve rahat tavırlar ile içeride bulunan otomotiv teknik parçalarını çalan hırsızlar pes dedirtti. Hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Oto tamirhane sahibi Aydın Kaytal, "Bizim dükkanımıza gece yarısı geldiler saat 02.00 civarında, kepengi patlatıp bütün ürünlerimizi çalmışlar. Artık ne diyeceğimi inanın bilemiyorum ben ya. Önlem alıyoruz alarm, kamera takıyoruz ama sürekli aynı şeyler, adam ekstra taktırdığım demirleri kırmış yerinden. Burada yağlarımız, akülerimiz vardı hepsini almışlar. Burada hırsızlık bitmiyor maalesef ki. 50 bin TL kadar bir zararımız var, zaten ülkemizde pandemi var ben para kazanmayı bırakın çaldırdığım malzemelerin parasını ödeyeceğim tekrardan. Bizim dükkanımıza bir ayda ikinci girişleri bıktık usandık artık" ifadelerini kullandı.

Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar
Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar
Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar
Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar
Aynı oto tamirhanesini 2 kere soydular binlerce liralık ürün çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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