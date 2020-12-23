Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı

23.12.2020 17:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:32

Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı Gaziantep'te bir okula iki defa hırsızlık için giren zanlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okula iki defa hırsızlık için giren zanlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Saçaklı Mahallesi'nde bir okula iki defa giren hırsızı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Okulun güvenlik kamera görüntülerinden şahsın kimliğini tespit eden ekipler M.A.H. isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıyan hırsızlık anlarında M.A.H.'nin okula bahçe duvarından gizlice girişi ve elinde okula ait eşyalarla çıkışı yansıyor.

Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı
Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı
Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı
Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ryan Babel Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aynı okula 2 defa giren hırsız tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:32:22. #1.15#
title